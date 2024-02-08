الخميس 27 رجب 1445 ﻫ - 8 فبراير 2024 |
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توقعات الطقس.. الأمطار تعود بدءاً من الجمعة

منذ 35 دقيقة
طقس لبنان

طقس لبنان

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يؤثر على لبنان طقس مستقر يستمر لغاية ظهر غد الجمعة، مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة. ويلي هذا الطقس كتل هوائية رطبة ضعيفة الفعالية متوقعة بين ظهر الغد والسبت، تحمل معها امطار خفيفة محلية.

تفاصيل طقس الخميس بحسب الـlbci:

١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و ١٩ ساحلا وبين ٤ و ١٥ بقاعاً وبين ٧ و ١٣ على ال ١٠٠٠
٢- الجوّ: مشمس الى غائم جزئياً
٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٨٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٣ hpa
٦- الرؤية: جيدة تسوء جبلا بفعل الضباب بعد الظهر
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: غائم جزئيا متقلب مع احتمال امطار محلية بعد الظهر خاصة ساحلا وشمالا، والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و١٩ ساحلا وبين ٤ و١٥ بقاعاً وبين ٧ و١٣ على الـ١٠٠٠، فيما الرياح غربية ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

السبت: غائم جزئيا متقلب مع احتمال امطار محلية قبل الظهر خاصة ساحلا وشمالا، والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و١٨ ساحلا وبين ٤ و ١٥ بقاعاً وبين ٧ و١٣ على الـ١٠٠٠، فيما الرياح غربية ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

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