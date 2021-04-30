توقعات الطقس.. الحرارة تعاود الارتفاع مطلع الاسبوع المقبل

يسيطر طقس ربيعي حار نسبياً على لبنان اليوم لتعود وتنخفض الحرارة يومي السبت والاحد قبل ان تعود وترتفع مجدداً بدءاً من يوم الاثنين.
تفاصيل طقس اليوم الجمعة:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و٢٩ بقاعا بين ١٣ و٣٠ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٣ و٢٧ درجة
٢- الجو: مشمس الى غائم جزئيا بسحب عالية – غبار خفيف
٣- الرياح غربية ضعيفة
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠٪
٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٤ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة
تفاصيل طقس الأيام المقبلة:
السبت: طقس ربيعي دافئ مع انخفاض الحرارة التي تتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة فيما الاجواء قليلة السحب والرياح شمالية غربية ضعيفة.
الأحد: طقس ربيعي دافئ مع أستقرار الحرارة التي تتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة فيما الاجواء قليلة السحب والرياح شمالية غربية ضعيفة.