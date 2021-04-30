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توقعات الطقس.. الحرارة تعاود الارتفاع مطلع الاسبوع المقبل

30 - أبريل - 2021
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يسيطر طقس ربيعي حار نسبياً على لبنان اليوم لتعود وتنخفض الحرارة يومي السبت والاحد قبل ان تعود وترتفع مجدداً بدءاً من يوم الاثنين.

تفاصيل طقس اليوم الجمعة:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و٢٩ بقاعا بين ١٣ و٣٠ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٣ و٢٧ درجة
٢- الجو: مشمس الى غائم جزئيا بسحب عالية – غبار خفيف
٣- الرياح غربية ضعيفة
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠٪
٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٤ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة

تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

السبت: طقس ربيعي دافئ مع انخفاض الحرارة التي تتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة فيما الاجواء قليلة السحب والرياح شمالية غربية ضعيفة.

الأحد: طقس ربيعي دافئ مع أستقرار الحرارة التي تتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة فيما الاجواء قليلة السحب والرياح شمالية غربية ضعيفة.

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