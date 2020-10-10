توقعات الطقس.. الموجة الحارة إلى انحسار وانخفاض درجات الحرارة مطلع الأسبوع

تبدأ الكتل الحارة والجافة بالانحسار التدريجي اليوم والحرارة تبدأ بالانخفاض لتعود إلى معدلاتها الموسمية غداً الأحد.

وتشير التوقعات الى انقطاع الأمطار طيلة الاسبوع المقبل باستثناء تساقط رذاذ محلي في الايام المقبلة.

تفاصيل طقس اليوم:

‎١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣١ درجة، بقاعا بين ١٥ و ٣٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٧ و ٢٨ درجة

‎٢- الأجواء قليلة السحب

‎٣- الرياح جنوبية غربية ٢٠ الى ٣٠ كم/س

‎٤- الرطوبة ٧٠ ساحلا

‎٥- الضغط الجوي ١٠١٥ hpa

‎٦- الرؤية جيدة

‎٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة

طقس اليومين المقبلين:

‎الأحد: طقس خريفي اعتيادي مع انخفاض بدرجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها فيما يتشكل ضباب على الجبال. والحرارة تكون على الشكل التالي: ساحلًا بين ٢٢ و ٢٨ درجة، بقاعاً بين ١٣ و ٣٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٦ و ٢٥ درجة.

‎الاثنين: طقس خريفي اعتيادي مع استقرار بدرجات الحرارة فيما يتشكل الضباب على الجبال. الحرارة تكون على الشكل التالي: ساحلا بين ٢٢ و ٢٨ درجة، بقاعاً بين ١٣ و ٣٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٦ و ٢٥ درجة.