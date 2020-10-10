استمع لاذاعتنا

توقعات الطقس.. الموجة الحارة إلى انحسار وانخفاض درجات الحرارة مطلع الأسبوع

10 - أكتوبر - 2020
توقعات الطقس

توقعات الطقس

A A A
طباعة المقال

تبدأ الكتل الحارة والجافة بالانحسار التدريجي اليوم والحرارة تبدأ بالانخفاض لتعود إلى معدلاتها الموسمية غداً الأحد.

وتشير التوقعات الى انقطاع الأمطار طيلة الاسبوع المقبل باستثناء تساقط رذاذ محلي في الايام المقبلة.

تفاصيل طقس اليوم:

‎١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣١ درجة، بقاعا بين ١٥ و ٣٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٧ و ٢٨ درجة
‎٢- الأجواء قليلة السحب
‎٣- الرياح جنوبية غربية ٢٠ الى ٣٠ كم/س
‎٤- الرطوبة ٧٠ ساحلا
‎٥- الضغط الجوي ١٠١٥ hpa
‎٦- الرؤية جيدة
‎٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة

طقس اليومين المقبلين:

الأحد: طقس خريفي اعتيادي مع انخفاض بدرجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها فيما يتشكل ضباب على الجبال. والحرارة تكون على الشكل التالي: ساحلًا بين ٢٢ و ٢٨ درجة، بقاعاً بين ١٣ و ٣٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٦ و ٢٥ درجة.

الاثنين: طقس خريفي اعتيادي مع استقرار بدرجات الحرارة فيما يتشكل الضباب على الجبال. الحرارة تكون على الشكل التالي: ساحلا بين ٢٢ و ٢٨ درجة، بقاعاً بين ١٣ و ٣٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٦ و ٢٥ درجة.

المزيد من أخبار لبنان

مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر
تحضيرا لجلسة ترسيم الحدود.. “شينكر” يصل بيروت اليوم
وزير الصحة حمد حسن
وزير الصحة: إذا أردنا انجاح العام الدراسي علينا ان نضحي
أصحاب الصيدليات يهددون بالتصعيد
أصحاب الصيدليات يطلقون الصرخة: الثلاثاء إقفال تحذيري وبعده تحركات تصعيدية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز
الأمير عبدالرحمن بن مساعد متهكماً: هذا يوم حزين مي خريش اختارت ايران ولم تختر السعودية
الياس بو صعب
بو صعب رداً على خريش: موقفها يمثلها شخصياً ولا يمثلنا
عائلة روتشيلد
“روتشيلد”.. العائلة التي تمتلك نصف العالم وتعمل في الخفاء