توقعات الطقس.. انخفاض طفيف بدرجات الحرارة سببه منخفض قادم من أوروبا

أعلنت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أن “طقسا متقلبا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي متمركز فوق شرق اوروبا،يستقر تدريجياً اعتباراً من بعد ظهر الخميس.

معدل ​درجات الحرارة​ لشهر أذار يتراوح بين 13و 22درجة”.

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية خلال الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد وتتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٥٠٠متر وما فوق كما تنشط الرياح، يتحسن الطقس تدريجيا ابتداء من بعد الظهر.

الجمعة: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

السبت: غائم جزئياً بسحب متوسطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ظهور ضباب محلي على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الداخلية ظهراً.

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية.