توقعات الطقس: انخفاض في الحرارة مع تقلبات جوية نهاية الأسبوع

يؤثر استقرار جوي على لبنان مع انخفاض في درجات الحرارة . وقد يخرق هذا الاستقرار تقلبات جوية ضعيفة محلية بعد ظهر السبت في بعض المناطق الجبلية والداخلية. ومن جهة اخرى ما زالت التوقعات تشير الى تعرض المنطقة لتيارات رطبة تؤثر على لبنان الاسبوع المقبل بدءاً من مساء الأحد ويتحول معها الطقس الى خريفي رطب وممطر احياناً مع عواصف رعدية وأولى ثلوج الموسم على القرنة السوداء والمحيط وقد تتدنى التيارات منتصف الاسبوع المقبل الى حدود ٢٣٠٠م-٢٤٠٠م .

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٧درجة، بقاعا بين ١١ و ٢٨ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٥ و ٢٤ درجة

-غائم جزئياً

– الرياح شمالية ٢٠ الى ٤٠ كم/س

– الرطوبة ٧٠٪؜ ساحلا

– الضغط الجوي ١٠١٧ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

طقس اليومين المقبلين:

السبت : خريفي مستقر غائم جزئياً مع احتمال رذاذ محلي والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : ساحل بين ٢٠ و ٢٧ درجة، بقاعاً بين ١٢ و ٢٩ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٦ و ٢٤ درجة

الاحد : خريفي مستقر غائم جزئياً يتحول الى متقلب مساء مع احتمال ٤٠٪؜ تساقط امطار رعدية محلية والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : ساحل بين ٢٠ و ٢٧ درجة، بقاعاً بين ١٢ و ٢٩ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٦ و ٢٤ درجة