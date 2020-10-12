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توقعات الطقس.. انخفاض في درجات الحرارة مع سيطرة للأجواء الخريفية

منذ 24 دقيقة
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يسيطر طقس خريفي اعتيادي حالياً على لبنان مع انخفاض اضافي بدرحات الحرارة لتتمحور حول معدلاتها.

من جهة أخرى، ما زالت التوقعات تشير الى انقطاع الأمطار طيلة الاسبوع الحالي باستثناء بعض الرذاذ المحلي، وإليكم تفاصيل التوقعات للأيام القادمة:

الاثنين:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و٢٨ درجة، بقاعا بين ١١ و٣٢ درجة وعلى ارتفاع ١٠٠٠م بين ١٤ و٢٤ درجة
٢- الأجواء غائمة جزئياً مع تشكل ضباب
٣- الرياح غربية ٢٠ الى ٣٠ كم/س
٤- الرطوبة ٧٠ ساحلا
٥- الضغط الجوي ١٠١٦ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

الثلاثاء: طقس خريفي اعتيادي مع استقرار بدرجات الحرارة وأجواء غائمة اجمالاً فيما يتشكل ضباب على الجبال. الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ٢٠ و٢٨ درجة، بقاعاً بين ١١ و٣٢ درجة وعلى ارتفاع ١٠٠٠م بين ١٤ و٢٥ درجة

الاربعاء: طقس خريفي اعتيادي مع استقرار بدرجات الحرارة وأجواء غائمة جزئيا فيما يتشكل ضباب على الجبال. الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ٢٠ و٢٨ درجة، بقاعاً بين ١١ و٣٢ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٤ و٢٥ درجة.

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