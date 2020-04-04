توقعات الطقس: رياح خماسينية حارة وجافة مع غبار في الأجواء

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية،

كما تكون الرياح قوية نسبيا بخاصة خلال فترة قبل الظهر، مع ظهور للغبار في الأجواء مما يؤدي الى انخفاض في الرؤية، تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي والسريع اعتبارا من المساء وترتفع نسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على مستويات منخفضة مع احتمال تساقط بعض الرذاذ في شكل متفرق ليلا بخاصة على الجبال.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط ولبنان بعد ظهر اليوم برياح خماسينية حارة نسبيا وجافة وتستمر حتى مساء الأحد حيث تنحسر تدريجا.

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال والداخل والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح ومن ثم تشتد اعتبارا من المساء لتصل سرعتها لحدود 65كم/س خاصة في الجنوب.

ومن المتوقع أن تكون محملة بالغبار مما يؤدي انخفاض في الرؤية.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع إرتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، كما تكون الرياح قوية نسبيا خاصة خلال فترة قبل الظهر مع ظهور للغبار في الأجواء مما يؤدي الى انخفاض في الرؤية،

تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي والسريع اعتبارا من المساء. وترتفع نسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على مستويات منخفضة مع احتمال تساقط بعض الرذاذ في شكل متفرق ليلا بخاصة على الجبال.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع إنخفاض ملحوظ درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ويتشكل الضباب على المرتفعات تتساقط أمطار خفيفة محلية اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الشمالية. الثلاثاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات يتحول ليلا الى غائم مع إحتمال تساقط أمطار خفيفة محلية شمال البلاد.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 23 درجة. فوق الجبال من 8 الى 19 درجة. في الداخل من 9 الى 22 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية شرقية ناشطة ،سرعتها بين 15و 45 كم/س، تشتد مساء خاصة جنوب البلاد لتصل الى 65 كلم/ساعة.

– الانقشاع: متوسط، يسوء مساء بسبب الغبار.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و60 %.

– حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 18°م.

الضغط الجوي: 1016 HPA أي ما يعادل: 762 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 21:06 ساعة غروب الشمس: 01:19