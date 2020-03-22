توقعات الطقس: غائم قليلا مع إرتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الإثنين قليل الغيوم إجمالا مع إرتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، بخاصة على الجبال وفي الداخل. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع إرتفاع محدود بدرجات الحرارة، يبقى التحذير من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1300 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى. كما يتكون ضباب على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم إجمالا مع إرتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل.

الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالا مع إرتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الساحل وتبقى دون تعديل على الجبال وفي الداخل.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 10 الى 22 درجة. فوق الجبال من 6 الى 17 درجة. في الداخل من 10 الى 35 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد الى متوسط أحيانا على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75 %.

– حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 18 درجة.

– الضغط الجوي: 1021 HPA أي ما يعادل: 766 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 41:05 ساعة غروب الشمس: 50:17