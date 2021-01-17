توقعات الطقس غداً.. انخفاض في درجات الحرارة ورياح بقوة 50 كلم/ساعة

أصدرت ​مصلحة الابحاث العلمية الزراعية​ Lari تقريرها حول الأحوال الجوية والإرشادات للأيام المقبلة، متوقعن أن يستمر ​الطقس​ عاصفاً غدا الإثنين، حيث تنخفض ​درجات الحرارة​، تهطل ​أمطار​ غزيرة، يرافقها رياح قوية 50 كلم/ساعة وتشكل سيول، يحتمل أن يمتد تساقط ​الثلوج​ الى 1000 متر وبعض مناطق البقاع.

وتوقعت أن يكون طقس الثلاثاء عاصفا مع أمطار غزيرة جداً وتشكل ​السيول​ – رياح 30 الى 40 كلم/ساعة، تنخفض درجات الحرارة ويحتمل أن يمتد ​تساقط الثلوج​ تدريجياً الى 900 متر والبقاع خاصة خلال الليل.

وأوضحت أنه يتطلب طقس الإثنين والثلاثاء الإنتباه “من صيادي الاسماك وأصحاب البيوت البلاستيكية، وتنبيه من تساقط الآرمات وأغصان الاشجار وتطاير الأشياء عن الاسطح والشرفات. ويطلب عدم ركن السيارات تحت الاشجار والآرمات، وينبه من تشكل السيول، ويطلب الانتباه في سلوك ​الطرقات الجبلية​ التي يزيد ارتفاعها عن 1400 متر، ويطلب من مزارعي الكرمة والاشجار إنهاء التشحيل، يحتمل أن يمتد تساقط الثلوج الى 1000 متر، يطلب من جميع الاجهزة المعنية بفتح الطرقات تحضير الجرافات.

على أن يكون طقس الأربعاء عاصفا وباردا مع اشتداد قوة البرد القارس، تهطل أمطار غزيرة جداً، رياح ٣٠ كلم/ساعة ، تشكل السيول، يحتمل أن تتساقط الثلوج على 900 متر والبقاع وربما ممزوجة بالماء على ارتفاع 800 متر، ويتشكل الصقيع ليلاً على ارتفاع 800 متر والبقاع، ويطلب وضع مانع التجمد في مشعاع السيارات، وتدفئة البيوت البلاستيكية في ​القاع​ وعكار، ورش الملح على الطرقات، وتدعيم البيوت البلاستيكية لاحتمال تراكم الثلوج.