توقعات الطقس في الأيام القادمة.. هل نتحضر لأمطار طوفانية!؟

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غداً صافياً إجمالاً مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ومن دون تعديل على الساحل، ورياح ناشطة تشتد أحيانا في المناطق الشمالية اعتبارا من المساء (65 كلم/س).

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم lلأحد حيث تنشط الرياح ويتحول تدريجا الى غائم و ممطر، تحت تأثير منخفض جوي متمركز فوق اليونان ويقترب نحو الشرق، ويؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وظهور خلايا رعدية منفردة ورياح ناشطة، ومن المبكر الحديث عن كمية الأمطار ولكنها لن تكون طوفانية كما يروج على وسائل التواصل.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و32 درجة، وفي مدينة زحلة بين 16 و32 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: صافٍ صباحا يتحول مساء الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، مع رياح ناشطة على الجبال بدءا من بعد الظهر وضباب على المرتفعات المتوسطة ليلا.

الجمعة: صافٍ إجمالا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ومن دون تعديل على الساحل، ورياح ناشطة تشتد احيانا في المناطق الشمالية اعتبارا من المساء (65 كلم/س).

السبت: قليل الغيوم يتحول تدريجا بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض اضافي وملموس في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بحيث تصبح دون معدلاتها، وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل مع رياح ناشطة تشتد أحيانا في المناطق الشمالية (65 كلم/س)، ويستمر تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة ليلا.

الأحد: غائم بسحب مرتفعة يتحول الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة، ونشاط في سرعة الرياح، حيث من المتوقع أن تصبح الأجواء مهيأة لظهور خلايا رعدية منفردة ولهطول امطار متفرقة خفيفة الى متوسطة شمال البلاد.

– الحرارة على الساحل من 26 الى 31 درجة، فوق الجبال من 15 الى 22 درجة، في الداخل من 13 الى 33 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، ومتوسط على المرتفعات بسبب تشكل الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و75%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

– الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,31.

– ساعة غروب الشمس: 18,25.