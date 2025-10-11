توقعات الطقس في الأيام المقبلة

يُتوقع أن يسود طقس مستقر على لبنان اليوم السبت وحتى ظهر الغد، قبل أن تتأثر البلاد بكتل هوائية رطبة تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار الرعدية، خصوصاً في المناطق الشمالية.

تفاصيل الطقس:

السبت: قليل السحب إلى غائم جزئياً، درجات الحرارة بين 17 و26° ساحلاً، والرياح شمالية غربية سرعتها 10–40 كم/س.

الأحد: غائم جزئياً مع ضباب وأمطار رعدية محلية تشتد شمالاً، درجات الحرارة بين 19 و27° ساحلاً، والرياح جنوبية غربية 20–60 كم/س.

الإثنين: مستقر ومشمس إلى غائم جزئياً مع ضباب، درجات الحرارة مشابهة ليوم الأحد، والرياح جنوبية غربية 20–65 كم/س.

يُنصح المواطنين بمتابعة الأحوال الجوية خصوصاً في المناطق الشمالية واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء هطول الأمطار.