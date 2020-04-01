توقعات الطقس في بداية نيسان… ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ورياحٌ ناشطة السبت

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من اليوم الأربعاء بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا مما يؤدي الى طقس متقلب وممطر حتى مساء اليوم حيث ينحسر تدريجا.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم اجمالا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا فترة قبل الظهر خصوصا في المناطق الجنوبية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع الـ2100 متر وما فوق، تخف حدة الامطار اعتبارا من بعد الظهر ويتحسن الطقس تدريجا اعتبارا من المساء.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاعلبن بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في المناطق الجبلية والداخلية.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اعتبارا من المساء مع رياح ناشطة نتيجة الرياح الخماسينية التي ستضرب لبنان وخصوصا المناطق الجنوبية.

– الحرارة على الساحل من 14 الى 23 درجة، فوق الجبال من 8 الى 17 درجة، في الداخل من 7 الى 17 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 30 و45 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب وخلال فترة غزارة الأمطار.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%

– حال البحر: مائج الى هائج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,25 ساعة غروب الشمس: 18,59