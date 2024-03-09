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توقعات الطقس في لبنان.. كيف ستكون درجات الحرارة مع أول أيام رمضان؟

منذ 37 دقيقة
طقس لبنان

طقس لبنان

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يسيطر طقس متقلّب وممطر أحياناً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حتى صباح يوم غد الأحد حيث يتحول الى مستقر مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

وأعلنت قوى الأمن أن معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين ١٣ و ٢٢ درجة، طرابلس بين ١١ و ٢٠ درجة وفي زحلة بين ٦ و ١٧ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت:

غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال لتصبح دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار محلية متفرقة مع برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ وما فوق وتبقى الرياح ناشطة، تنحسر الامطار تدريجياً باتجاه الشمال خلال النهار .

الأحد:

غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وأمطار صباحية خفيفة في المناطق الشمالية يتحسن الطقس تدريجياً فيتحول الى مستقر مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل .

الإثنين:

صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية أما على الساحل فتبقى دون تعديل يذكر كما تنخفض نسبة الرطوبة.

الثلاثاء:

صاف اجمالاً مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية وانخفاض إضافي بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح في المناطق الجنوبية.

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