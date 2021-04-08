توقعات الطقس.. كتل هوائية باردة جداً وأمطار تعود في هذا التاريخ

ما زالت منطقة من الضغط الجوي المرتفع مصحوبة بكتل هوائية دافئة تؤثر على لبنان بطقس مستقر تماماً اليوم ولغاية ظهر غد الجمعة مع انخفاض بدرجات الحرارة بالاضافة الى تطاير غبار خفيف في الجو.

ويلي الاستقرار الجوي كتل باردة جداً ورطبة من فوق البحر الاسود وتركيا، وستؤثر هذه الكتل على لبنان عصر يوم الجمعة وتشتد بدءاً من ظهر يوم السبت وتستمر لغاية ظهر الاثنين وتحمل معها امطاراً بنسب متفاوتة بين يوم وآخر وثلوج تطال ١١٠٠ – ١٢٠٠متر وتساقط البرد والرياح.

وإليكم تفاصيل توقعات الطقس:

الخميس:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢٣ بقاعا بين ٨ و ٢٠ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١١ و ١٩ درجة

٢- الجو : غائم جزئيا بسحب عالية ومغبر قليلاً

٣- الرياح شمالية شرقية ضعيفة

٤- الرطوبة السطحية منخفضة ساحلا ٦٥٪

٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٣ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة

الجمعة:

طقس مستقر نهارا مشمس الى غائم جزئيا مع انخفاضٍ اضافي بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٣ و ٢١ درجة فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة، ويتحول الطقس عصرا الى متقلب مع احتمال امطار محلية.

السبت:

طقس غير مستقر خاصة بعد الظهر مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وتصبح الاجواء باردة فيما تتساقط امطار رعدية تكون غزيرة في بعض المناطق وتترافق مع زخات من البرد وتتساقط الثلوج تدريجيا على ١١٠٠م – ١٢٠٠م حيث متوقع تراكم نحو ٢٠سم على ٢٠٠٠متر أما الحرارة فتتراوح ساحلا بين ٩ و ١٥ درجة فيما الرياح جنوبية غربية قوية ٨٠كم/س.