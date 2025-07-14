توقعات الطقس.. كيف ستكون درجات الحرارة في الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد حار ورطب مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتمحور حول عتبة الثلاثين درجة ساحلا.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

– درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠متر

-الجو: حار، قليل السحب صباحاً ويتشكل الضباب مع تقدم الوقت

– الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٠٪

– الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و40 كم/س

– الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa

– الانقشاع: جيد

– حال البحر: منخفض الموج (٧٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: الطقس حار وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر ودرجات الحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س وتنشط جبلاً وشرقا.

الأربعاء: الطقس حار وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٨ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س وتنشط جبلاً وشرقاً.