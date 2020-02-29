توقعات الطقس مع بداية آذار.. ثلوج وأمطار ورياح ستلامس الـ 100 كلم

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية ان منخفضا جوّيا عاصفا وباردا يضرب اليونان وتركيا وسينحرف نحو لبنان فجر السبت، بسبب تدني قيم الضغط الجوي فوق المنطقة الى 1008hpa ، فيتحوّل الطقس من ربيعيّ الى كانونيّ بامتياز، فتتكدّس السحب الركامية بين لبنان وفلسطين والساحل السوري، ويبدأ تساقط الامطار الغزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط للبرد ساحلاً وجبلاً وتشتد سرعة الرياح لتلامس 90-100 كلم في الساعة بين بعد الظهر وفجر الأحد.

وفي التفاصيل هكذا سيكون وضع الهطولات والرياح والثلوج:

١- الرياح: تنشط الرياح الغربية صباح السبت وتتحوّل الى جنوبية غربية ناشطة قبل الظهر بسرعة 55 كم في الساعة بين بيروت وصور و60 كم بين جونية وطرابلس وعكار.

تشتد سرعتها، مع انخفاض الضغط الجوي، بين بعد الظهر وساعات الليل ليصبح الجوّ عاصفاً بامتياز فتلامس السرعة القصوى 90-100 كلم في الساعة بخاصة بين جبيل وطرابلس وعكار والضنية، و85 كم بين جونية وصور و70 كلم في البقاع. تتراجع سرعتها قبل ظهر الأحد مع تراجع الامطار وانحسارها.

٢- الهطولات:

تتوزع الأمطار في لبنان على الشكل التالي، بحسب تمركز السحب الكثيفة بخاصة على الخط الساحلي.

درجة اولى: (60-80 مم)

البترون، عكار والضنية وجبيل (ساحلا وجبلاً) عمشيت وصولاً الى جونية، كسروان (ساحلا وجبلاً) الدامور والناعمة والنبطية

درجة ثانية: (40-55مم)

المتن (ساحلا وجبلاً)، الشوف وعاليه وبحمدون والبقاع الوسط والغربي، جزين ومرجعيون

درجة ثالثة: (30-45مم)

طرابلس، صور وبنت حبيل البقاع الشرقي والشمالي.

٣- الثلوج:

تتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو 1600 متر وتتدنى سريعاً مع سرعة الرياح الباردة لتلامس 1400 متر مساء السبت وفجر الاحد قد تلامس 1200 متر حيث تتوفّر الهطولات.

تتوزع العواصف الرعدية على الخط الساحلي تترافق مع اشتداد الصواعق وتساقط البرَد وارتفاع موج البحر الى 4 و 5 امتار بسبب سرعة الرياح التي ستلامس 120 كم في الساعة في المياه الإقليمية.

ينحسر هذا المنخفض الجوّي السريع ظهر الأحد ويتحول الجوّ الى غائم مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بسبب عودة تمدد النشاط المداري نحو لبنان وانحسار الرياح الغربية الباردة

الحرارة على الساحل: 16 نهاراً و 10 درجات ليلاً.

على الجبال 1200 متر: 8 نهاراً و 2 ليلاً

في البقاع: 9 نهاراً و 4 ليلاً،

على الجبال 2000 متر: 2 نهاراً و -5

الرطوبة: 92%

الرياح: غربية الى جنوبية غربية سرعتها 80 كم في الساعة تشتد لتصل الى 90-100 كم في الساعة شمالاً و 90 وسط وجنوب لبنان.

الضغط الجوّي:1008