توقعات الطقس: منتصف حزيران… حار!

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بعد الطقس الربيعي الإعتيادي والإستقرار النسبي ، تنخفض درجات الحرارة قليلا اليوم لتعود وترتفع بداية الاسبوع.

وتكون الاجواء عمومًا حارة قليلا نهارًا ومريحة في فترات الليل والصباح، وتنشط الرياح أحياناً خصوصًا شمال البلاد وفي الداخل.

ويكون طقس اليوم، بحسب مصلحة الأبحاث الزراعية، ربيعيا مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 26 درجة بقاعاً و27 درجة ساحلاً،

فيما يتشكل الضباب الخفيف على الجبال القريبة من السواحل وتنشط الرياح احيانا خصوصًا شمالا وفي الداخل.

ويشهد طقس يوم غد الإثنين ارتفاعا بدرجات الحرارة الى حدود 27 درجة بقاعاً و 28 درجة ساحلاً، أما الثلاثاء فترتفع الى حدود 31 درجة بقاعاً و 30 درجة ساحلاً، وتستمر بالارتفاع الأربعاء لتصل درجات الحرارة الى حدود 32 درجة بقاعاً و 31 درجة ساحلاً.