توقعات الطقس: منخفض تركي يؤثر على السواحل اللبنانية والسورية

في آخر توقعات الطقس والاحوال الجوية في لبنان والمنطقة ليومَي الجمعة والسبت، ذكر الأب إيلي خنيصر المتخصص في الأرصاد الجوية، أن كتلاً باردة مصحوبة بأمطار غزيرة تضرب تركيا وحوض البحر الاسود.

ويتمدد قسمٌ منها نحو السواحل السورية واللبنانية الامر الذي سيؤدي الى تساقط امطار محلية ومنفرقة بين المناطق الجنوبية والشمالية.

هذا ويستمر تدفّق التيارات القطبية الباردة نحو البحر المتوسط وتركيا ويصل تأثيرها نحو المملكة السعودية ومصر تبدأ بالانحسار يوم السبت ليتحول الطقس الى حار اعتبارا من يوم الاحد بحاصة في المناطق الداخلية بسبب مجرى الرياح الساخنة من شبه الجزيرة العربية ومن المنتظر ان يكون الطقس صيفياً اعتياديا طيلة الاسبوع المقبل تتراوح خلاله درجات الحرارة بين 32 و 34 في البقاع بينما تستقر ساحلا بين 29 و 31 درجة.

طقس يوم الجمعة عائم مع تشكل ضباب محلي وتساقط امطار متفرقة غير شاملة تترافق مع انخفاض بدرجات الحرارة حتى يوم السبت والتي ستتراوح على الشكل التالي:

الحرارة على الساحل: 26/27 درجة تنخفض ليلاً الى 22 درجة

في البقاع: 26 نهاراً وتنخفض ليلاً الى 16 درجة

على الجبال 1200 متر: 24 درجة نهاراً و 14 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 18 درجة نهاراً و 8 ليلا،

الرطوبة: بين 60 و 78%

الرياح: جنوبية غربية الى شمالية غربية مصدرها اليونان تشتد سرعتها بين الحين والآخر لتلامس 75 كم في الساعة بخاصة في المناطق الشمالية امّا في سائر المناطق فتلامس 55 كم في الساعة

الضغط الجوّي:1007hpa