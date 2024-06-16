توقعات بانكسار الحر.. إليكم حالة الطقس في لبنان

من المتوقع أن تنحسر تدريجياً الكتل الهوائية الحارة والرطبة عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من اليوم الأحد حيث تنخفض درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية خاصة على الساحل مع انخفاض بنسبة الرطوبة ويخف الشعور بالحر ومن المتوقع ان تعود درجات الحرارة للارتفاع يوم الثلاثاء.

– الأحد:

قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة كما تنخفض نسبة الرطوبة على الساحل وتنشط الرياح أحياناً مما يخفف الشعور بالحر ويتكون الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر.

– الإثنين:

قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة خاصة على الساحل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل يذكر في المناطق الداخلية والجبلية مع رياح ناشطة احياناً كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة .

– الثلاثاء:

قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل على الجبال وعودة ظاهرة الانقلاب الحراري كما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر و يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة .

– الأربعاء:

صاف إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال والدخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية والمسائية.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين ٢٢ و ٣٠ ، طرابلس بين ٢٠ و ٢٩ وفي زحلة بين ١٦ و ٣٢.

تحذير: نرجو من المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة و الحذر من اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية والداخلية.