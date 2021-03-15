توقعات طقس آذار.. انخفاض في الحرارة ورياح تنشط في الشمال

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتنشط الرياح خصوصا في المناطق الشمالية.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– معدل درجات الحرارة لشهر آذار يتراوح بين 13و 22 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الاثنين: غائم مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض على الجبال، تهطل امطار خفيفة محلية خلال الفترة الصباحية ويتحول الطقس خلال النهار الى غائم جزئيا.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتنشط الرياح خصوصا في المناطق الشمالية.

الاربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية، من دون تعديل في المناطق الداخلية ورياح ناشطة خصوصا في المناطق الشمالية. يتحول بعد الظهر الى غائم مع تشكل الضباب على الجبال. تهطل امطار محلية اعتبارا من المساء.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض محدود بدرجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة مع رياح ناشطة ويتحسن الطقس تدريجا اعتبارا من المساء. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق.

– الحرارة على الساحل من 13 الى 20 درجة، فوق الجبال من 9 الى 12 درجة، في الداخل من 10 الى 16 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

– الانقشاع: متوسط يسوء على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 87%.

– حال البحر: منخفض الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 5,49

– ساعة غروب الشمس: 17,45