توقعت الطقس.. الأب خنيصر يكشف موعد وصول المنخفض الجوي القادم

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوّية وعلم المُناخ انه صحوة للمرتفع شبه المداري فوق شبه الجزيرة العربية والأردن وسيناء، ستؤدي الى ارتفاع الضغط الجوّي، خلال اليومين المقبلين أي بين الإثنين والثلاثاء، الأمر الذي سيحوّل وجهة الرياح نحو المنطقة الى جنوبية شرقية دافئة، فترتفع درجات الحرارة في لبنان وسوريا بين الثلاثاء والأربعاء لتلامس 25 درجة ساحلاً و 23 بقاعاً و 22 فوق الجبال (1000متر)، فتمرّ المنطقة في أجواء ربيعية حتى بعد ظهر يوم الجمعة، موعد وصول منخفض جوّي رطب، يحمل معه امطاراً وعواصف رعدية، وتدني بدرجات الحرارة، وقد يكون لبنان على موعد مع اكثر من منخفض ما بعد يوم الجمعة المقبل.

طقس لبنان ليومي الإثنين والثلاثاء: يتحوّل تدريجياً الى ربيعيّ، اي مشمس ودافئ مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة.

الحرارة على الساحل : 22 نهاراً و 17 ليلاً

في البقاع: 19 نهاراً و 07 ليلا

على الجبال 1200 متر: 17 نهاراً و 06 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 11 نهاراً و 0 ليلاً

الرياح: شمالية، تنقلب يومي الثلاثاء والأربعاء الى جنوبية شرقية سرعتها بين 15 و 40 كم في الساعة