الأحد 26 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 10 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توقف الأعمال في المرافئ اللبنانية كافة غداً

منذ 35 دقيقة
مرفأ بيروت

مرفأ بيروت

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الاشغال العامة والنقل في بيان أنّه “عطفاً على المذكرة التي أصدرتها رئاسة مجلس الوزراء رقم 26/2023 والقاضية بإقفال كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم غد الاثنين الموافق فيه 11-12-2023 وذلك تجاوباً مع الدعوة العالمية من أجل غزة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني ومع أهلنا الصامدين في غزة وفي القرى الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة، تقرر وزارة الأشغال العامة والنقل توقف الأعمال في المرافئ اللبنانية على أنواعها كافة، هذا فضلاً عن أن السفن الراسية في تلك المرافئ ستطلق صفاراتها حزناً على الشهداء المظلومين، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً”.

    المزيد من أخبار لبنان

    نقابة الأطباء
    نقابة الأطباء: الإقفال غداً وتوقف العمل لمدّة ساعة
    نقابة الصرافين
    نقابة الصرافين تدعو للإقفال غداً تضامناً مع القضية الفلسطينية
    النقل البري
    قطاع النقل البري: للإلتزام بالإضراب

    الأكثر قراءة

    منطقة الشرق الأوسط
    هل نضجت خرائط الشرق الأوسط الجديد؟!
    صورة من الفيديو للجندي الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    فيديو.. جندي إسرائيلي يشعل موجة من الغضب على مواقع التواصل
    قاعدة "أوريم".. أخطر قواعد التجسس الإسرائيلية
    غزة تحت النار
    فيديو عن قاعدة "أوريم".. أخطر قواعد التجسس الإسرائيلية لم تصمد أمام مقاتلي القسام