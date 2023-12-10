توقف الأعمال في المرافئ اللبنانية كافة غداً

أعلنت وزارة الاشغال العامة والنقل في بيان أنّه “عطفاً على المذكرة التي أصدرتها رئاسة مجلس الوزراء رقم 26/2023 والقاضية بإقفال كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم غد الاثنين الموافق فيه 11-12-2023 وذلك تجاوباً مع الدعوة العالمية من أجل غزة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني ومع أهلنا الصامدين في غزة وفي القرى الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة، تقرر وزارة الأشغال العامة والنقل توقف الأعمال في المرافئ اللبنانية على أنواعها كافة، هذا فضلاً عن أن السفن الراسية في تلك المرافئ ستطلق صفاراتها حزناً على الشهداء المظلومين، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً”.







