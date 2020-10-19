توقف الدروس والاعمال الادارية في معهد صيدا الفني

أعلنت ادارة “معهد صيدا الفني” في بيان، “توقف الدروس والاعمال الادارية في المعهد اعتبارا من صباح غد الثلاثاء 20 تشرين الاول الحالي، على ان تستأنف الدروس صباح الثلاثاء 27 الحالي بعد الاشتباه بحالات كورونا داخل المعهد”.

في السياق عينه، أفادت بلدية حارة صيدا عن 12 اصابة كورونا جديدة في البلدة، مع ذكر اسماء المصابين. وتمنت من المخالطين ابلاغ البلدية وخلية الازمة لاجراء فحص الـ pcr. كما وشددت على ضرورة اتباع الاجراءات المطلوبة من وزارة الصحة.

وتم اليوم تسجيل حالتي وفاة لمسنين مصابين ب covid -19 يعانيان من أمراض مزمنة. وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 1578 مصابا.

توزعوا على الشكل التالي:231 حالة وافدة ( 3حالات وفاة)، 1347 حالة محلية بينها 268 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و33 حالات من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية، 114 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، 19 حالة وفاة محلية).

وقد تماثل 919 منهم الى الشفاء بشكل تام بينهم 550 شفاء مخبري و369 شفاء زمني.

إن وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور هي الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة .

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة ننصح جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل.