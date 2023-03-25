توقف خدمات الانترنت والاتصالات في كثير من المناطق.. ومدير عام اوجيروا يعلق

ما أن دخل إضراب موظفي هيئة أوجيرو حيّز التنفيذ يوم أمس الجمعة 24\3\2023، حتى بدأت السنترالات تتوقف تباعًا بسبب الأعطال، ما أدى إلى توقف خدمات الانترنت والاتصالات في كثير من المناطق. ومع توقف هذه السنترالات سيناريو السنة الماضية يتكرّر ودخلت مناطق كثيرة في عزلة بانتظار إيجاد حلّ لمطالب موظفي هيئة أوجيرو.

إلّا أنّ مدير عام أوجيرو عماد كريديّة رفض أن “تأخذ النقابة المواطنين رهينة” وأن يُؤثّر الإضراب على حياتهم وأشغالهم. وأكّد في حديث لموقع mtv، أنّه لن يتوانى عن استخدام كل ما هو متوفّر بين يديه لتأمين الخدمات، موضحاً: “سأستخدم كل ما لديّ من شرطة لتأمين عمل المرفق العام، ولا يُمكن أن أتكهّن بالوقت الذي ستتصلّح فيه الأعطال وتعود السنترالات إلى العمل”.

ورداً على سؤال حول المدّة الزمنية التي يحتاج إليها لتأمين عودة الانترنت والاتصالات قال كريديّة: “فليسمح لنا الناس” إلهن 10 سنين بلا كهرباء ما حدا فتح تمّو”، فلا يطلب منّي أحد تحديد الوقت لأنني أعالج أزمة كبيرة وعلى المسؤولين إيجاد حلول سريعة وتأمين مطالب الموظفين”.