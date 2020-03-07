توقف عن حضور الجلسات، وتاجيل للانتخابات.. هذا ماقررته نقابات المهندسين والمحامين في بيروت وطرابلس

أعلنت نقابة المهندسين في بيروت ان “الظروف الصحية المتعلقة بكورونا لا تسمح بإجراء انتخابات ممثلي الفروع في هيئة المندوبين وممثلي الفروع لعضوية مجلس النقابة الذي كان مقرراً غداً وبالتالي تمّ اتخاذ قرار بتأجيل هذه الانتخابات”.

ومن جهة أخرى صدر عن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس البيان الآتي:

“نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد على الصعيد الصحي، وتماشياً مع القرارات والاجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة وحرصاً من النقابتين على الصحة والسلامة العامة، تعلن نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس التوقف عن حضور الجلسات لمدة أسبوع ابتداءً من يوم الاثنين، كما عدم القيام بالمراجعات الا الضرورية والملحة منها والتي تتضمن مهلاً محددة، وذلك أمام المحاكم والدوائر الرسمية”.