الخميس 23 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 17 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توقيف مشتبه به بجرم اغتصاب قاصر

منذ ساعتين
آخر تحديث: 17 - نوفمبر - 2022 6:22 مساءً
توقيف

توقيف

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاريخ 16/11/2022، استحضر الى أحد مستشفيات صور قاصر مواليد عام 2014 سوري الجنسية، للاشتباه بتعرضه للاغتصاب في بلدة عيتيت.

بعد معاينته من قبل الطبيب الشرعي، تم التثبت من تعرضه للاغتصاب، وأنه يعاني من صعوبة في النطق.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها شعبة المعلومات، تمكنت من تحديد هوية المعتدي، ومكان تواجده في بلدة عيتيت، وتبين أنه يدعى ح. خ. (مواليد عام 2004، سوري الجنسية).

أودع الموقوف مخفر قانا في وحدة الدرك الإقليمي لاستكمال التحقيق معه بناء على إشارة القضاء المختص”.

    المزيد من أخبار لبنان

    جمعية الصناعيين اللبنانيين
    جمعية الصناعيين: نرفض هذا الإجراء التعسّفي!
    سليم جريصاتي
    بعد ردّ بري الناري... جريصاتي: يشرّفني أن تعيّرني بهذا المثلث!
    النائب طوني فرنجية
    طوني فرنجية يستكمل مسلسل الردود على باسيل.. "جربنا وشفنا"!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    انفجار في تركيا
    بالفيديو: انفجار في منطقة حي الفاتح في مدينة اسطنبول
    آثار انفجار شارع تقسيم في إسطنبول
    كان يحاول الهرب الى بلغاريا.. اعتقال العقل المدبر لتفجير شارع تقسيم
    ميريام فارس
    فيديو.. ميريام فارس في ورطة بسبب أغنية كأس العالم