توقيت نزع السلاح على الساعة اللبنانية أسرع من الجدول الأميركي؟!

أكّد مصدر مقرب من مرجع رسمي رداً على ما أثير من مخاطر تحدث عنها «حزب الله» حول الورقة الأميركية، أنّ «لبنان سيجدد التزامه بما تعهد به. وموضوع نزع السلاح أو تسليمه السلاح وبسط سلطة الدولة حاصلان من دون تحديد أي مواعيد، وربما قبل ما يطالب به الغرب وتلحظه الورقة الأميركية من توقيت. والمطلوب التزام إسرائيلي بالمقابل».

وأضاف، وفق “الأنباء” الكويتية: «التزم لبنان منذ اليوم الأول باتفاق وقف إطلاق النار. وتحرك الجيش اللبناني جنوبا وكشف عن كل البنى العسكرية التحتية ومخازن الأسلحة، سواء ما تعرفه إسرائيل وأبلغت عنه عبر لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار، أو ما لا تعرفه وتم الكشف عنه بخبرة الجيش اللبناني ومعلوماته. وقد تم تدمير هذه الأسلحة التي لا يحتاجها الجيش اللبناني».

وتابع: «في المقابل لم تلتزم إسرائيل بأي بند من الاتفاق. فهي لم تنسحب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها بعد وقف إطلاق النار، ليتمكن الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الدولية. ولم تتوقف عن العدوان والخروقات التي تجاوز عددها الـ 3500 خرق منذ 27 تشرين الثاني الماضي موعد سريان الاتفاق. كما أنها تمنع الأهالي من ممارسة أي نوع من الحياة في القرى الحدودية».

وتناول المصدر الضمانات المطلوبة قائلاً: «أصبحت معروفة وواضحة وهي حل كل المسائل العالقة مع الاحتلال الإسرائيلي، من الانسحاب إلى وقف العدوان، وتسوية النقاط الحدودية العالقة منذ التحرير عام 2000، وصولا إلى اتفاق حول مزارع شبعا وكل المواضيع العالقة بين البلدين باستثناء موضوع التطبيع والسلام، والذي لن يكون من جانب لبنان قبل وجود اتفاق عربي شامل بهذا الشأن، وحل موضوع الدولة الفلسطينية».

واعتبر الحديث عن مخاوف من جماعات أو اجتياح إرهابي في «غير محله. فالبيئة اللبنانية بمختلف طوائفها ومناطقها ليست في هذا الوارد. واجتماع البقاع بين العشائر العربية والحزب التقدمي الاشتراكي حول معارك السويداء خير دليل، إضافة إلى ان الجيش اللبناني على جاهزية تامة لمواجهة أي تحرك إرهابي سواء من خارج الحدود، أو لجهة تحرك (الخلايا النائمة)، والتي هي تحت أعين أجهزة الدولة اللبنانية في أي وقت».