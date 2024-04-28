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توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للمقاولين ونقابة مقاولي البناء في لبنان

منذ 56 دقيقة
آخر تحديث: 28 - أبريل - 2024 6:11 مساءً
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انعقدت الجمعية العمومية لاتحادات المقاولين بالدول الاسلامية، على هامش اجتماعات البنك الاسلامي للتنمية في العاصمة السعوية في الرياض، حيث توجت بتوقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للمقاولين ونقابة مقاولي البناء والاشغال العامة في لبنان.

ونصت الاتفاقية على تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في توظيف الإمكانات والخبرات والتعاون المشترك في ما بينهما بما يحقق المصلحة المشتركة، وذلك ضمن أطر ومنهجية واضحة، لتعزيز مستوى قطاع المقاولات ورفع مستويات العاملين في هذه المهن، وتطوير الأسس والمعايير المتعلقة بقطاع البناء والتشييد في البلدين.

وشمل نطاق التعاون المجالات التالية:

1. تبادل الخبرات وأفضل الممارسات قي قطاع المقاولات.

2. مشاركة الدراسات والأبحاث و الإحصاءات المتعلقة بقطاع المقاولات.

3. التنسيق المشترك بين شركات القطاع من الطرفين لمشاركة الفرص المتاحة بشكل عام.

4. المشاركة في المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بقطاع المقاولات في الدولتين.

وقد وقع عن الطرف السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر، وعن الطرف اللبناني رئيس نقابة مقاولي البناء والاشغال العامة اللبنانية المهندس مارون الحلو بمشاركة امين سر النقابة ونائب رئيس اتحاد المقاولين بالدول الاسلامية السيد شريف وهبي وعضو مجلس ادارة النقابة السيد خليل العرب، بالاضافة الى رؤساء واعضاء الاتحادات في الدول العربية والاسلامية وعدد من الشخصيات الرسمية اللبنانية المعنية بقطاع المقاولات.

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