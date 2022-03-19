توقيع بروتوكول تعاون وتنسيق بين بلدية بيروت ونقابة الطوبوغرافيين المجازين في لبنان

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية في بيان، أنه جرى اليوم توقيع بروتوكول تعاون وتنسيق بين بلدية بيروت ممثلة بمحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بصفته رئيس السلطة التنفيذية وبين نقابة الطوبوغرافيين المجازين في لبنان الممثلة بالنقيب الدكتور سركيس فدعوس ، وتضمن نص الاتفاق الذي تم توقيعه ما يلي :

لما كانت بلدية بيروت بصدد تحديد أملاكها الخاصة، وترغب في التعاون مع نقابة الطوبوغرافيين المجازين في لبنان.

وبناء على القانون 522/96 وتعديلاته بالقانون 62/17، لاسيما المواد 1،2،4،8،9، منه، و تاكيدا على دور نقابة الطوبوغرافيين المجازين في لبنان لناحية صفتها الاستشارية ، وبناءً على الاجتماعات واللقاءات العديدة الرامية إلى تحسين وتفعيل التعاون بين الفريقين .

اتفق الفريقان على ما يلي :

اولاً: تعتبر المقدمة جزءاً لا يتجزأ من هذا البروتوكول .

ثانيا: تتعاون النقابة مع بلدية بيروت بأعمال المسح الطوبوغرافي لأملاكها الخاصة واستكمال ما تبقى منه وغيره من الأعمال ذات الصلة .

ثالثا: تضع النقابة امكانياتها المهنية والتقنية وخبراتها بتصرف بلدية بيروت لجهة دراسة واستثمار وإدارة الثروة العقارية وطرح مشاريع التنمية المستدامة وتطوير البنى التحتية لمدينة بيروت .

رابعا: يتم تسهيل عمل و مهمات الطوبوغرافيين المجازين الأخصائيين الذين تختارهم النقابة والمزودين بأمر مهمة صادر ومصدق عن نقابة الطوبوغرافيين المجازين في لبنان.

خامسا: تشكل لجنة من الطرفين لمتابعة حسن سير وتنفيذ هذا البروتوكول .

وقد حرر هذا البروتوكول على نسختين بيد كل فريق نسخة وزيل بتاريخ 17-3-2022 بعد توقيعه من الطرفين.