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توقيع مذكرة تعاون بين بريطانيا وقوى الأمن الداخلي

22 - أبريل - 2021
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

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وقّع رئيس بعثة السفارة البريطانية مارتن لنغدن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مذكرة تفاهم تؤكد استمرار التعاون مع قوى الأمن الداخلي من خلال “مشروع دعم الشرطة البريطانية لقوى الامن الداخلي”، البالغة قيمتها 18.5 مليون جنيه إسترليني (2019-2022). وذلك خلال اجتماع لجنة إدارة البرامج الاستراتيجية لقوى الأمن الداخلي في حضور سالي هاتفيلد، ملحق الشرطة في السفارة البريطانية وإليزابيث غرينسايدز، مسؤولة برامج صندوق حلّ النزاعات والاستقرار والأمن في لبنان، وسارة قرنفل، مسؤولة برنامج الأمن.

واكدت المذكرة دعم المملكة المتحدة ورؤية وزارة الداخلية لتعزيز صمود قوى الأمن الداخلي من أجل الاستمرار في توفير الأمن الداخلي والشرطة المجتمعية وخدمة جميع المجتمعات في لبنان، مما يرسخ الثقة واحترام حقوق الإنسان والمساءلة والمهنية.

بعد التوقيع قال لنغدن: “يمر لبنان بأحد أصعب فصوله في التاريخ الحديث. إن تعدد الأزمات الراهنة، وعدم وجود أي تقدم سياسي، يضعان ضغوطًا متزايدة على النظام العام والمكلّفين بالحفاظ عليه. نحن نتفهم أهمية وجود قوة شرطة حديثة وشفافة وخاضعة للمساءلة في لبنان، ونقدر شراكتنا مع قوى الأمن الداخلي فيما نعمل معًا على أجندة التحول هذه”.

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