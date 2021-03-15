توقيع وثيقة مشروع دعم صغار المزارعين بين الوزير مرتضى و “منظمة الفاو”

وقع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى وثيقة “مشروع دعم صغار المزارعين والمزارعات”، بالتعاون مع منظمة “الفاو”، في حضور سفير الفاو في لبنان موريس سعادة وفريق عمل مختص من وزارة الزراعة والفاو.

واكد مرتضى أن المشروع الذي سيبدأ العمل به في القريب العاجل، يساهم في تحقيق اهداف عدة من الاستراتيجية الزراعية التي أطلقتها الوزارة، خصوصا أنه يستهدف تعزيز صمود أسر صغار المزارعين والمزارعات، لا سيما في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة وتداعيات ازمة كورونا.

وشدد على أن أهمية المشروع هي بتأسيسه لمرحلة إنتاجية وطنية للمدخلات الزراعية، حيث يشمل دعم إنتاج السماد العضوي والمحاصيل العلفية عالية الجودة وذات سلامة بيئية لتحل محل الأسمدة الكيميائية وأعلاف الحيوانات المستوردة، بالإضافة الى تضمنه تنفيذ مشاريع تصنيع المنتجات الغذائية.

وقال مرتضى: “هذا الظرف الذي يمر به الوطن يطلب منا العمل المتواصل والتفاني في سبيل دعم المزارعين والقطاعات المنتجة، وان ثقة الجهات الدولية المانحة بمؤسساتنا وأدائنا يجب أن تنعكس ثماره على أرض الواقع”.