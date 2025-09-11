الخميس 19 ربيع الأول 1447 ﻫ - 11 سبتمبر 2025 |
توقيفات في عدد من المناطق!

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش 3 أشخاص وفقًا لما يلي:

توقيف المواطن (م.ا.) عند حاجز يونين – بعلبك كونه مطلوبًا بجرم إطلاق النار، وضبْط كمية من حشيشة الكيف في حوزته.

توقيف المواطن (ي.ض.) والسوري (ع.د.) في منطقة القبة – طرابلس، لإقدام الأول على إطلاق النار في وقت سابق، وحيازة الثاني مسدسًا حربيًّا.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية المواطن (ا.ا.) لترؤسه إحدى أخطر عصابات السرقة والسلب بقوة السلاح، وإطلاقه النار على أحد الأشخاص، إضافة إلى التعدي على عناصر من الجيش وتهديد مواطنين،
وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا.

كذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية في بلدة وادي الحور – عكار المواطن (م.ا.) لإطلاقه النار.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

