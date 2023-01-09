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توقيفات للجيش على خلفية الإشكال المسلح بحي السلم

منذ 13 دقيقة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 8/1/2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة طاريا – البقاع المواطن (م.ف.) لإطلاقه النار على المواطن (ح.ي.) في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية أثناء إشكالٍ ما أدى إلى مقتله.

كما أوقفت المديرية في منطقة حي الجامعة – الضاحية الجنوبية المواطن (ح.ف.) شقيق مطلق النار، لمشاركته في الإشكال المذكور ولكونه مطلوباً بموجب مذكرات توقيف بجرم إطلاق النار. كذلك أوقفت المواطنَين (م.ع.ف.) و(ع.ف.) لحيازتهما سلاحين حربيين نوع كلاشنكوف وأعتدة عسكرية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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