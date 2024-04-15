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توقيف آلية دبلوماسية لـ"اليونيفيل" في حي السلم بالضاحية الجنوبية

منذ 8 دقائق
توقيف آلية دبلوماسية لـ"اليونيفيل" في حي السلم بالضاحية الجنوبية

توقيف آلية دبلوماسية لـ"اليونيفيل" في حي السلم بالضاحية الجنوبية

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في خبرٍ يشير إلى حادثة غير مألوفة، تم توقيف آلية تابعة لقوات “اليونيفيل” صباح اليوم الاثنين 15 نيسان/أبريل 2024، في حي السلم بالضاحية الجنوبية لبيروت.

هذا وقد أفادت مصادر مطلعة بأن السبب وراء دخول هذه الآلية إلى المنطقة كان خللاً في نظام تحديد المواقع “GPS” الخاص بها، مما أدى إلى ارتباطها في مكان غير المقصود.

وفي التفاصيل، تمتلك الآلية لوحة دبلوماسية، مما يسمح لها بالدخول إلى مناطق عديدة بموجب الاتفاقيات الدولية، ولكن، نتيجة لخلل في نظام تحديد المواقع، دخلت الآلية إلى حي السلم بدلاً من وجهتها المخططة.

وتُعتبر “اليونيفيل” جزءًا من البعثة الدولية في لبنان، حيث تعمل على دعم الاستقرار والأمن في المنطقة، وتتعاون بشكل وثيق مع السلطات المحلية والقوى الأمنية لضمان الحفاظ على الأمن وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي أحداث غير مألوفة نتيجة لهذا الحادث الفني.

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