توقيف أحد أبرز العاملين في الصيرفة من دون ترخيص في عاليه

أوقفت عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة أبرز الأشخاص الذين يعملون في مجال الصيرفة من دون ترخيص في مدينة عاليه، وذلك بالجرم المشهود.

وضبطت في حوزته مئات آلاف الدولارت الاميركية والعملات الأجنبية واللبنانية. وجاء ذلك تنفيذاً للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بوجوب وضع حد للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية وملاحقة الصرافين غير الشرعيين، وانفاذا لإشارة النيابة العامة المالية.

وتمكنت عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة، متابعة لتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بوجوب وضع حد للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية وملاحقة الصرافين غير الشرعيين، وانفاذا لإشارة النيابة العامة المالية، من توقيف أبرز الأشخاص الذين يعملون في مجال الصيرفة من دون ترخيص في مدينة عاليه، وذلك بالجرم المشهود، وضبطت في حوزته مئات آلاف الدولارت الاميركية والعملات الأجنبية واللبنانية.