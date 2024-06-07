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توقيف أحد أفراد عصابة أقدمت على سلب "فان" في القبيات

منذ ساعتين
توقيف مطلوب

توقيف مطلوب

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بلاغ الى ان “بتاريخ 5-4-2024، إدعى المواطن ع ، ق ، م (من مواليد عام ١٩٩٥) أنّ مجهولين سلبوه، بقوّة السّلاح، آليّة “فان” لون أبيض في بلدة القبيّات، ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد الفاعلين، وتوقيفهم.

بنتيجة الاستقصاءات والتحّريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّاتهم، ومن بينهم: م. د. ح. (من مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني)

بتاريخ 24-5-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف المشتبه فيه، بكمينٍ محكم في بلدة القبيّات.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، كما قام بالدّلالة على مكان وجود “الفان المسلوب”، فتوجّهت إحدى دوريّات الشّعبة وضبطته.

أجري المقتضى القانوني في حقّه، وأودع و”الفان المضبوط” المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جارياً لتوقيف باقي المتورطين”.

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