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توقيف أحد المطلوبين الخطرين في منطقة القبة - طرابلس

27 - مارس - 2021
توقيف

توقيف

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أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بأنه في إطار العمل المستمر الذي تقوم به المجموعة الخاصّة في وحدة الشرطة القضائيّة لملاحقة وتوقيف المطلوبين على جميع الأراضي اللبنانيّة، توافرت معلومات عن تواجد أحدهم في منطقة القبّة – طرابلس. وعلى الأثر، وبعد القيام بعمليّة دقيقة، تمكّنت قوّة من المجموعة المذكورة من توقيفه في المحلة ذاتها، ويدعى: س. ح. (مواليد عام 1983، لبناني)، وهو مطلوب بجرائم خطف، وإطلاق نار، واحتجاز حريّة، وحيازة أسلحة.

وأشارت المديرية الى ان الموقوف أودع القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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