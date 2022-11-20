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توقيف أحد المطلوبين قام بخطف مواطن وتصويره بطريقة غير لائقة لابتزازه

منذ 19 دقيقة
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

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صـدر عـن المديريّة العـامّة لقوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البـلاغ التّالـي:

بتاريخ 12-11-2022، ادّعى أحد المواطنين لدى فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي حول تعرّضه للخطف من قِبَل المدعو: – ع. ج. (مواليد عام 1994، لبناني)، وقيام الأخير بالتقاط صور فوتوغرافية له، تظهره بطريقة غير لائقة، وقد هدده بنشرها. وأنّ (ع. ج.) المذكور أرسل الصور الى شقيقه، مبتزاً، وطالبه بدفع مبلغ مالي لقاء إزالتها من جهازه وعدم نشرها، ثم تَركه وشانه ولكنه احتفظ بهاتفه للتواصل مع شقيقه للاستحصال على المبلغ.

على إثر ذلك، عمدت قوّة من الفصيلة الى استدراج الفاعل الى محلّة حيّ السّلّم، حيث نصبت له كميناً وتمكّنت من توقيفه، على الرّغم من أطلاقه النّار، من بندقية “بومب اكشن”، باتجاه العناصر وإصابة أحد المارّة في ساقه.

بالتحقيق مع الموقوف، اعترف بما نُسب إليه، وأنّه نفّذ سابقاً عمليات مماثلة، وبتعاطيه المخدّرات.

كما تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة إلقاء قبض بجرم سرقة، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم: سرقة وسلب وإطلاق نار.

أودع الموقوف مع السّلاح المضبوط القضاء المختص، بناءً على إشارته.

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