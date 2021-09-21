الثلاثاء 14 صفر 1443 ﻫ - 21 سبتمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توقيف أشخاص من جنسيات عدة خلال مغادرتهم بحراً بطريقة غير شرعية

منذ ساعة واحدة
توقيف

توقيف

A A A
طباعة المقال

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضبطت دورية من مديرية المخابرات على شاطئ منطقة تل حياة ــــ عكار مركباً، وأوقفت لبنانياً و22 سورياً وفلسطينيين اثنين كانوا على متنه، أثناء محاولتهم مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية. وضبطت بحوزتهم 17 غالون من مادة البنزين.

وفي منطقة حي السلم- الضاحية الجنوبية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المطلوب (ط.ع) وهو من مروّجي المخدرات في المنطقة لارتكابه جرائم: تعاطي المخدرات وترويجها، والمشاركة في خلاف تخلله إطلاق نار أدى إلى مقتل شخص في وقت سابق، والتعدي على أحد المستشفيات، والتهجم على عناصر أمنية برفقة آخرين في منطقة الهرمل. وقد ضُبط بحوزته كمية من المخدرات موضبة في أكياس ومجهزة للبيع ومبلغ مالي.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

    المزيد من أخبار لبنان

    اللواء ستيفانو ديل كول
    رئيس بعثة اليونيفيل: الأحداث الأخيرة أظهرت لنا أن السلام هشّ
    لبنان والاتحاد الأوروبي
    الاتحاد الأوروبي يطالب حكومة ميقاتي بإصلاحات “عاجلة وجوهريّة”
    القضاء
    بعد رسالة تهديد “بيطار”.. القاضي غسان عويدات يتحرك

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    تاتيانا واكيم
    قتيلة جراء إشكال بإحدى المطاعم في غوسطا
    الباحث السعودي نايف خالد الوقّاع: استدعاء البخاري رسالة للاخوة في لبنان
    واتساب
    أخطاء قد تؤدي إلى حظر حسابك على “واتس اب”