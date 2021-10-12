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توقيف اثنين من افراد عصابة تنشط بعمليات سرقة دراجات آلية

12 - أكتوبر - 2021
توقيف

موقوف

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، توصلت الى تحديد هوية أفراد عصابة تنشط في عمليات سرقة الدراجات الآلية في عددٍ من مناطق محافظتي بيروت وجبل لبنان، ومن بينهم:

ع. ش. (من مواليد عام ١٩٨١، لبناني)
ص. ع. (من مواليد عام ١٩٨٢، فلسطيني)

بتاريخ 8-10-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة كمينًا محكمًا في محلة وسط بيروت، حيث تمكّنت من توقيف المذكورَين على متن دراجة آلية -تم ضبطها وتبين انها مسروقة- أثناء قيامهما بعملية استطلاع في المحلة المذكورة لتنفيذ عملية سرقة.

بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ أكثر من /12/ عملية سرقة دراجة من مناطق: المنصورية، عين الرمانة، بياقوت، عين المريسة، المنارة، الرملة البيضاء ومستديرة شاتيلا، وأنهما كانا يبيعان الدراجات المسروقة لقاء مبالغ مالية تتراوح بين مليونين وأربعة ملايين ليرة لبنانية. كما اعترفا بتعاطي المخدرات. وقد تبين ان (ع. ش.) يعتمر خوذة اثناء تنفيذ عمليات السرقة بغية إخفاء ملامح وجهه.

أعيدت الدراجة المضبوطة معهما إلى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين.

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