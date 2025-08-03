توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقة في الحدت

الموقوف ب. ش. (مواليد العام ۱۹۷۲، لبناني)

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

بتاريخ 11-3-2025، دخل شخصٌ مجهول بواسطة الكسر والخلع، إلى منزلٍ في المطيلب، وسرق من داخله مبلغًا ماليًّا ومصاغًا ذهبيًّا ومجوهرات قُدِّرَت قيمتها بسبعين ألف دولارٍ أميركي.

وبتاريخ 17-6-2025، حصلت سرقة مشابهة في بلدة ديك المحدي، حيث سرق مجهول من داخل منزل خزنة حديدية بداخلها مبالغ مالية ومصاغ قدرت قيمتها بـ 25 ألف دولارٍ أميركي.

بتاريخ 18-7-2025، سُرِقَ من منزل في بلدة جوار البواشق مبلغ مالي ومجوهرات قدرت قيمتها بـ 8 آلاف دولار أميركي. كذلك سُرِقَت خزنة حديديّة بداخلها مبلغ 90 ألف دولار أميركي ومصاغ ذهبي قُدِّرَ بـ 10 آلاف دولار أميركي، و3 مسدّسات حربيّة من منزلٍ في بلدة حبوب.

باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المتورطين بالعمليات المذكورة وتوقيفهم.

وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّة إفراد العصابة، ومن بينهم الرأس المدبّر، ويدعى: ب. ش. (مواليد العام ۱۹۷۲، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم السلب والسرقة. وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه بالتّنسيق مع القضاء.

بتاريخ 26-7-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بعملية نوعيّة في الحدت – بعبدا، وبتفتيش منزله ضُبِطَ قسمٌ من المبالغ الماليّة المسروقة، لوحات تسجيل سيّارات بأرقام مختلفة كانت تُستخدم بعمليّات السّرقة.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة ترؤسه عصابة نفّذت العديد من عمليّات السّرقة بواسطة الكسر والخلع من داخل منازل عدّة في محافظة جبل لبنان.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف سائر المتورطين.