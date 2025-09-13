السبت 21 ربيع الأول 1447 ﻫ - 13 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توقيف السفينة “Hawk III”: عملية نوعية للجيش تكشف خفايا ملف الفيول والتهريب البحري

منذ ساعة واحدة
عناصر من الجيش اللبناني في جنوب لبنان

عناصر من الجيش اللبناني في جنوب لبنان

A A A
طباعة المقال

أوقفت وحدات من الجيش اللبناني السفينة “Hawk III” أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بشكل غير قانوني، في خرق واضح للقوانين البحرية المعمول بها. وجاءت هذه الخطوة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها القوات البحرية لضبط الأمن في المياه الإقليمية ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية.

وأعلنت قيادة الجيش في بيان أنه “بناءً على إشارة القضاء المختص وبعد توافر معلومات حول محاولة سفينة “Hawk lll” مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير قانونية، نفّذت وحدة من فوج مغاوير البحر بالاشتراك مع القوات البحرية والقوات الجوية في الجيش اللبناني عملية مطاردة وأوقفت السفينة المذكورة على مسافة حوالي ٣٠ ميلًا بحريًّا من الشواطئ اللبنانية“.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    قائد الجيش العماد رودولف هيكل
    قائد الجيش يُعزّي بشهداء المؤسسة: نفتخر بتضحياتهم ونستمد منهم العزم
    وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي. رويترز
    وزير الخارجية: لا سلام عادلًا ودائمًا إلا بحل الدولتين
    الجيش يتسلم دفعة من الأسلحة من المخيمات الفلسطينية
    صور.. الجيش يعلن تسلم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمَي البداوي وعين الحلوة

    الأكثر قراءة

    غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
    خريفٌ ساخن.. ولبنان لن يكون بمأمن!
    أفيخاي أدرعي
    فيديو.. رسالة من أدرعي لـ3 من إعلاميي حزب الله!
    عناصر قوى الأمن في سوريا
    الأمن السوري "خط أحمر".. لن نتهاون مع تصرفات "حزب الله"