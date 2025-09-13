توقيف السفينة “Hawk III”: عملية نوعية للجيش تكشف خفايا ملف الفيول والتهريب البحري

أوقفت وحدات من الجيش اللبناني السفينة “Hawk III” أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بشكل غير قانوني، في خرق واضح للقوانين البحرية المعمول بها. وجاءت هذه الخطوة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها القوات البحرية لضبط الأمن في المياه الإقليمية ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية.

وأعلنت قيادة الجيش في بيان أنه “بناءً على إشارة القضاء المختص وبعد توافر معلومات حول محاولة سفينة “Hawk lll” مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير قانونية، نفّذت وحدة من فوج مغاوير البحر بالاشتراك مع القوات البحرية والقوات الجوية في الجيش اللبناني عملية مطاردة وأوقفت السفينة المذكورة على مسافة حوالي ٣٠ ميلًا بحريًّا من الشواطئ اللبنانية“.