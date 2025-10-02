الخميس 10 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 2 أكتوبر 2025 |
توقيف الشيخ عباس يزبك.. وما علاقة الموساد؟

منذ 36 دقيقة
عباس يزبك

عباس يزبك

أوقف يوم الجمعة الفائت، الشيخ عباس يزبك بناءً على إشارة القاضي أسعد بيرم، وتم منعه من السفر إلى فرنسا حيث كان متوجهًا برفقة زوجته للقاء أولاده، وقد صودرت أوراقه الثبوتية وهاتفه.

توقيف الشيخ يزبك جاء بناء على مذكرة من القضاء المختص وبالتالي القرار ليس انفراديا من الامن العام الذي لم يستخدم “الاخضاع” بحقه”، هذا ما اكده مصدر متابع للملف عبر وكالة “أخبار اليوم”.

وكشف المصدر ان التحقيقات التي على اساسها تم توقيفه والتي اجراها الامن العام تدور حول انضمام الشيخ يزبك الى مجموعات ومواقع تواصل اجتماعي منشأها روسي ويشتبه بعلاقتها بالموساد الاسرائيلي.

كما هناك معطيات تفيد بأن التحقيقات مستمرة وهناك المزيد من الاثباتات، وبالتالي التحقيق لن يقفل الا بالوصول الى النتائج النهائية.

و

