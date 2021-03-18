السبت 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 16 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توقيف "الطّبّوش".. وإليكم ما ضبط بحوزته!

18 - مارس - 2021
توقيف مطلوب

توقيف مطلوب

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار ملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، وبعد توافر معلومات لدى المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية عن قيام أحد الأشخاص -ملقّب بـ”الطبّوش”- بنقل كميّة مخدّرات من البقاع إلى الشمال على متن آلية “بيك أب” لنقل الخُضار.

بتاريخ 14-3-2021 ونتيجة المتابعة والرصد والتعقّب، نصبت له قوّة من المجموعة الخاصّة كمينًا محكمًا في منطقة ضهر البيدر، أسفر عن توقيفه، وتبيّن أنّه مطلوب للقضاء بجرم نقل وتعاطي مخدرات، يُدعى:

أ. ع. (مواليد عام 1992، لبناني)
بتفتيش الـ “بيك أب” ضُبط بداخله كميّة من المخدّرات، مخبّأة بطريقة متّقنة خلف مقعد السائق، وهي على الشكل التالي:

/1.5/ كلغ. من مادة الماريجوانا.
/2150/ حبّة مخدّرة من نوع “كبتاغون”.
/260/ غ. من مادة السالفيا.
كمية من حبوب “XTC” المخدّرة.
مسدس حربي.

سُلِّمَ الموقوف والمضبوطات الى مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    حراك المتعاقدين الثانويين
    حراك المتعاقدين: نمهل المصارف حتى آخر شهر تموز
    الوزير السابق وديع الخازن
    الخازن نقلا عن رئيس الجمهورية: مصر على انصاف مفهوم الوحدة الوطنية
    المبادرة اللبنانية للنفط والغاز
    المبادرة اللبنانية للنفط والغاز تناقش وضع قطاع الكهرباء الحالي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    راغب علامة
    هجوم حاد من راغب علامة على قيادات لبنان.. "إلى مزبلة التاريخ"!
    الدولار
    دولار السوق السوداء يعاود ارتفاعه... إليكم التفاصيل
    بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن
    بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة... ماذا عن نسبة النجاح؟