توقيف المدير العام المعاون في منشآت نفط طرابلس

أوقف مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، بإشارة من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، المدير العام المعاون لمنشآت النفط في طرابلس “هادي الحسامي”، على خلفية اختفاء كميات كبيرة من المحروقات في المنشآت.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف المتوّرطين كافة.

وفي وقت سابق، قرَّرَ وزير الطاقة “وليد فيّاض” إقفال منشآت النفط في طرابلس إثر تأكيد عملية سرقة نحو 600 ألف ليتر من المازوت وأغطية خزانات حديدية.

وبعد ذلك، عقد رئيس الإتحاد العمالي العام في الشمال النقيب شادي السيد مع رئيس نقابة المصفاة خالد الدهيبي ورئيس نقابة المصب بسام عيسى مؤتمراً صحافياً في مقر النقابة داخل منشآت نفط طرابلس الكائنة في البداوي، رفضوا خلاله قرار فياض.

وأعرب النقيب السيد في كلمة له عن “رفضه قرار إقفال المنشآت وذلك لأن السرقة حصلت خارج المنشآت وليس داخلها”.