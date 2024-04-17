توقيف المشتبه في تنفيذهم جريمة قتل الكوكاش في العزونية

تمكنت القوى الأمنية من توقيف المشتبه في تنفيذهم جريمة قتل المواطن ياسر الكوكاش في العزونية وباشرت التحقيقات معهم.

واليوم شيعت بلدة العزونية المغدور في ماتم كبير شارك فيه الشيخ كمال أبي المنى ممثلا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتولر سامي أبي المنى، وكيل داخلية الجرد ممثلا الحزب التقدمي الإشتراكي جنبلاط غريزي مع وفد حزبي، مفوض التربية والتعليم في التقدمي سمير نجم، سلطان عبد الخالق ممثلا الحزب” الديمقراطي اللبناني”، عصمت العريضي ممثلا حزب “التوحيد العربي،” الشيخ عماد فرج ممثلا مؤسسة العرفان التوحيدية، مختار العزونية فوزي عماد، إضافة إلى وفود من مختلف قرى جرد عاليه والجوار.

وأبدى المشاركون في التشييع استنكارهم وشجبهم للجريمة، مطالبين الجهات المعنية “بالإسراع في كشف ملابسات الجريمة”.