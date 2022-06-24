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توقيف المعتدين على الشبان في المجدل قضاء جبيل

منذ 7 دقائق
توقيف-تعبيرية

توقيف-تعبيرية

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صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الاتي:

“بنتيجة المتابعة الأمنية لحادثة الاعتداء على عدد من الشبان في بلدة المجدل قضاء جبيل، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف كل من الشابين ش.ط. وش.ع. ، ويتواصل العمل لتوقيف شخص ثالث ويدعى ط.ع.

هذا ويجري التحقيق معهم على ان يتم تسليمهم الى القضاء المختص”.

وكان أظهرت صور ومقاطع فيديو مجموعة من الشبان يتعرضون للضرب المبرح والإذلال الشنيع. وجرى تداول هذه المواد مع خبر ينسب الاعتداء الى شاب يضمن أرضاً زراعية في #مجدل العاقورة. يتبيّن من المشاهد آثار التعذيب على أجساد الشبان واستجادؤهم المعتدين.

في الخبر المتداول أن “الشبان يتعرضون لضرب وتعنيف وتعذيب من شخص يفترض أنهم يعملون لصالحه في قطف الكرز بمنطقة مجدل العاقورة”.

واتهم صاحب العمل الشبان وهم من الجنسيتين اللبنانية والسورية، بـ”سرقة ساعة يد ونظارات شمسية”، الّا أنّهم أكّدوا له بأن “أحداً منهم لم يقدم على هذا الفعل، ما دفعه إلى استقدام مجموعة من الشبان، عمل معهم على ضرب العمال، بعد نزع ملابسهم عنهم، ضرباً مبرحاً بأدوات حادة وبأسلاك كهربائية”. وظهرت مشاهد للشبان وقد وضعت حبات البطاطا في فم كل منهم، بما يهين الكرامة الانسانية.

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