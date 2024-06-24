توقيف رئيس لعدة عصابات في بعلبك

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: ” في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن أوقفت شعبة المعلومات بتاريخ سابق بعض أفراد عصابة تنشط بعمليات سلب دراجات آلية بقوّة السّلاح على طريق المطار، واصلت القطعات المختصة في الشعبة جهودها الاستعلامية والميدانية لتحديد هوية الرأس المدبّر للعصابة المذكورة.

بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويته ويدعى م. ك. (من مواليد عام ۲۰۰۲، لبناني) وهو مطلوب بالعديد من مذكرات التوقيف وبلاغات بحث وتحرٍّ بجرائم قتل، سلب، تشكيل عصابة، وإطلاق نار.

بتاريخ 31-05-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات شعبة المعلومات من تنفيذ عملية نوعية وخاطفة في محلة بعلبك، أوقفته خلالها.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة ترؤُّسه عصابات تنفّذ عمليات سرقة وسلب دراجات آلية بقوّة السلاح، وأنه كان يزوّد أفرادها بالأسلحة الحربيّة لتنفيذها، ومن ثم يشتري منهم الدراجات المسروقة والمسلوبة ويبيعها في محلة بريتال لأحد الأشخاص. وأضاف أنه قام بنقل عشرات الدراجات المسروقة من منطقة الضاحية إلى بريتال، واعترف بتعاطي المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف متورّطين آخرين”.