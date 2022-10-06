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توقيف رجل في حاصبيا لقيامه بتعذيب ابنه القاصر

منذ 47 دقيقة
صورة الولد القاصر

صورة الولد القاصر

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أوقفت قوى الأمن الداخلي رجلًا من التابعية السورية في حاصبيا بعد ورود معلومات بأنه يقوم بتعذيب ابنه القاصر بآلة حادة.

وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاریخ 28-9-2022، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص في بلدة الهبّارية بتعنيف وإيذاء ابنه القاصر مستخدمًا آلة حادّة، واستحصلت إحدى الدوريّات على صورة للقاصر وهو مصاب بالجروح والكدمات.

بعد المتابعة، تمّ التوّصل إلى معرفة هويّة الوالد وهو المدعو: ع. ج. م. (مواليد عام 1982، سوري الجنسيّة)

ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر المفرزة، حُدّد مكان وجوده في بلدة الأحمديّة – حاصبيا.

على الفور، توجّهت دوريّة إلى مكان تواجده، وعملت على توقيفه.

سلم إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه بناءً على إشارة القضاء المختصّ”.

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