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توقيف سارق خزّانات وأسلاك نحاسية

منذ ساعة واحدة
توقيف

توقيف

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـــ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشّرطة القضائية لملاحقة المطلوبين للقضاء.

بتاريخ 9-10-2022، توافرت معلومات لهذه المفرزة عن مكان تواجد أحد المطلوبين في بلدة بفروه / قضاء النبطية.

على الأثر، قامت دورية من مفرزة النبطية القضائية بمداهمة مكان إقامته وألقت القبض عليه، ويدعى:

ق. ر. (مواليد عام 2001، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بجرم سرقة.

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على عدة عمليات سرقة خزّانات وأسلاك نحاسية من منطقة مرجعيون، بالاشتراك مع (أ. أ. من مواليد عام ١٩٩١، لبناني) -العمل مستمرّ لتوقيفه-.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

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